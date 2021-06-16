Газпром с начала года увеличил добычу газа на 17,2%

Газпром с 1 января 2021 года увеличил добычу газа на 17,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в страны дальнего зарубежья за пять с половиной месяцев вырос на 26,7% , сообщили в компании.

«Экспорт в страны дальнего зарубежья – 92,3 млрд куб. м газа, что на 26,7% (на 19,4 млрд куб. м газа) больше, чем за тот же период в 2020 году», – заявили в Газпроме, передает РИА «Новости».

По данным Газпрома, в отчетный период увеличились поставки в Турцию (на 191,3%), Германию (на 41,8%), Италию (на 16,4%), Францию (на 16,6%), Румынию (на 240,8%), Польшу (на 19,7%), Болгарию (на 47,2%), Сербию (на 134,6%) и Грецию (на 25,7%), сообщает ТАСС.

Ранее в компании сообщили, что экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья за первые пять месяцев 2021 года вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае поставлены рекордные для этого месяца объемы газа в Германию и Италию.