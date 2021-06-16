 

В Москве назвали сроки начала проверки обязательной вакцинации работников сферы услуг

16.06.2021, 17:28, Новости дня
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Проверки выполнения требований о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«С 15 июля мы будем проводить контрольные мероприятия, как предусмотрено указом мэра», – цитирует РИА «Новости» Данчикова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.

В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.



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