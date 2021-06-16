Xiaomi выпустит до конца года новую модель складного смартфона

Авторитетный инсайдерский источник сообщает о том, что компания Xiaomi намерена до конца года представить новую модель складного смартфона. Это будет гаджет с улучшенными возможностями, отмечает эксперт.

Скорее всего, презентация состоится где-то в середине четвертого квартала текущего года, уточняет инсайдер.

По информации источника, гаджет будет построен на платформе Snapdragon 888. Скорее всего, аккумулятор будет использован тот же, что и у нынешних устройств. Однако в смартфоне будет два экрана. Внутренний, основной, станет работать с частотой обновления кадров 120 Гц, а внешний, уменьшенный, – с частотой 90 Гц. Скорее всего, маркетологи считают новый смартфон конкурентом для аналогичных изделий Google, а также известного Galaxy Z Fold.