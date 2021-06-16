В NASA намерены наблюдать за планами РФ и КНР в рамках лунной программы

Билл Нельсон, который возглавляет космическое агентство NASA, пояснил о намерении организации наблюдать за планами КНР и РФ. Это решение касается лунной программы.

Глава NASA рассказал об этом в ходе слушаний, которые проводились в комитете по ассигнованиям в Конгрессе. Пекин и Москва планируют активное сотрудничество в рамках исследования Луны. По словам Билла Нельсона, этот вопрос чрезвычайно важен для тех, кто «принимает политические решения». Он убежден, что «для США было бы ценным вернуться на спутник Земли первыми».

Как пишет издание «Политэксперт», страны намерены работать над тем, чтобы развивать космическую деятельность. Кроме этого, союзники хотят разработать «энергичную программу», предусматривающую высадку на Луну. Об этом ранее заявляли представители китайского правительства.

Ранее состоялся первый телефонный разговор Билла Нельсона с Дмитрием Рогозиным, возглавляющим «Роскосмос». Директор NASA убежден, что сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере космоса является «исключительным и уникальным», поэтому его нельзя прекращать.