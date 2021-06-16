 

Названы 8 доказательств полезности яблок

16.06.2021, 16:46, Разное
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Медики назвали восемь доказательств, свидетельствующих о полезности яблок. По их словам, этот фрукт должен присутствовать в рационе каждого человека. Продукт является идеальным для перекуса и входит в основу самых различных диет.
Употребление яблок приводит к снижению уровню холестерина. В одном продукте среднего размера содержится порядка четырех граммов клетчатки. К тому же яблоки отвечают за длительное чувство насыщения. Не испытывать чувство голода помогает все та же клетчатки. Одно яблоко содержит 95 килокалорий, поэтому можно не переживать по поводу переедания.

Считается, что этот фрукт помогает похудеть. В кожуре яблока содержится урсоловая кислота, связанная с уменьшением риска ожирения. На потере веса положительно сказывается пектин. Отмечается, что яблоки могут помочь человеку улучшить функции легких и избавиться от проблем с дыханием.

Употребление фрукта на постоянной основе повышает иммунитет. Он является прекрасным источником витамина С. В день достаточно съедать два яблока, чтобы предотвратить сезонные заболевания.

Результаты одного из исследований показали, что фрукт помогает бороться с раком. В нем содержится химическое вещество, предотвращающее онкологию толстой кишки.

Яблоки, черника и груши снижают риск развития диабета второго типа. К тому же они полезны для головного мозга, поскольку улучшается память и предотвращается болезнь Альцгеймера.

Источник: www.pravda.ru



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