 

На картах Google в окружении танков обнаружен “разбившийся НЛО”

16.06.2021, 16:46, Разное
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С тех пор как в интернете появились онлайн-карты, пользователям Сети пришлось по душе новое развлечение. Они стали отыскивать большое количество любопытных фотоматериалов. Снимки, сделанные со спутников, весьма детально отображают поверхность планеты. Одна из таких фотографий недавно привлекла к себе внимание пользователей. На изображении запечатлена часть территории Долины Смерти в США.
Один из пользователей, виртуально посещавший картографический сервис Google Earth, с ником @crypto_spawn, вдруг объявил, что им обнаружен на спутниковом снимке потерпевший крушение НЛО, очертания обломков которого видны в Долине Смерти в США. Со слов автора поста, рядом с загадочным объектом находятся танки. В Twitter имеются публикации некоторых скриншотов.

В подтверждение своих слов, как доказательство, @crypto_spawn решил оставить запись с точными координатами интересной находки. По мнению пользователя, рядом с объектом черного цвета видна огромная 103-метровая каплевидная впадина, образовавшаяся вследствие приземления громадного корабля.

Изображение взято с: Twitter @crypto_spawn
Также неподалеку, в 14-ти километрах, он обнаружил лежащие на земле обломки самолета. «Возможно, кто-то подошел слишком близко и был сбит?» — задается пользователь вопросом.

В комментариях скептиками высказываются различные предположения. Возможно, боевые машины рядом с неизвестным объектом – это списанная военная техника, которая служит как мишень для тренировок на бомбардировщиках ВВС США. Также эту версию подтверждает и то, что место на карте расположено порядка 240 км на юго-запад от авиабазы Грум-Лейк.

Некоторыми подписчиками @crypto_spawn высказана версия о том, что объект похож на «портал в ад». Есть и те, кто распознал в очертаниях корабля «Тысячелетнего сокола» из «Звездных войн».

Источник: lenta.ru



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