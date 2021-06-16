В администрации Путина заявили, что роль США в урегулировании конфликта на Донбассе зависит от их позиции: Добро пожаловать

Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена в целом поддерживает Минские соглашения. По словам Козака, если речь идет об урегулировании конфликта на востоке Украины, то РФ – “за” участие Вашингтона в переговорах.

Замглавы администрации Владимира Путина подчеркнул, что, “когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: “Добро пожаловать”.

Контекст:

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор говорил 3 июня, что в США рассматривают возможность присоединения к нормандскому формату переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. По его мнению, нормандский формат, вероятно, нуждается в обновлении – как смене места переговоров, так и появлении новых игроков.

“Все, что я могу сказать: они рассматривают это… Это обсуждалось, когда госсекретарь [Энтони] Блинкен был в Киеве с президентом [Владимиром] Зеленским, министром иностранных дел [Дмитрием] Кулебой, возможно, с вице-премьер-министром [Алексеем] Резниковым”, – отметил Тэйлор.

По его словам, речь может идти о разных форматах – переговорах США, РФ и Украины, присоединении Соединенных Штатов, Великобритании и Канады к “Нормандской четверке” или же проведении переговоров по Донбассу за участия стран-подписантов Будапештского меморандума.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН на 10 февраля 2021 года, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В интервью Financial Times, которое вышло 26 апреля этого года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “минский процесс должен быть более гибким и служить целям настоящего, а не прошлого”. По словам Зеленского, есть два варианта. Первый – изменить минский формат, “скорректировать” его. А второй – применить “какой-нибудь другой формат”. Украинский президент также призвал к расширению нормандского формата, заявив, что в этом процессе могут участвовать не только США, но и Великобритания и Канада.

В Кремле назвали заявления Зеленского “тревожным сигналом”.

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе не дает реальных результатов ни в минском формате, ни в нормандском. Он выразил мнение, что на переговорный процесс по Донбассу повлияет саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Путина 16 июня в Женеве (Швейцария).

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