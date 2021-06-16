 

Больше четверти украинцев считают, что государство недостаточно вмешивается в работу бизнеса – опрос

16.06.2021, 16:44, Новости дня
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Как отмечают социологи, в июне 2020 года так считали 24,7% опрошенных.

23,4% респондентов думают, что вмешательство государства – оптимальное. В прошлом году такой точки зрения придерживались 16,7%.

В то же время 17,1% украинцев заявили, что государство слишком активно вмешивается в работу бизнеса. Год назад так ответили 24,7%.

Еще 33,6% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 21 по 26 мая среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2017 респондентов методом интервью “лицом к лицу”. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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