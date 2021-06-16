В Виннице произошло ДТП с пятью авто, мопедом и троллейбусом. Пострадало три человека
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Авария случилась 15 июня около 18.15.
“Водительница BMW допустила столкновение с мопедом Honda под управлением 17-летнего винничанина, который двигался в попутном направлении, и в дальнейшем столкнулась с иномаркой Chevrolet. От удара водитель двухколесного транспортного средства выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилями Ford Focus и Volkswagen. После столкновения с BMW водительница Chevrolet выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Renaul и троллейбусом, под управлением 61-летнего винничанина”, – сообщили в полиции.
17-летний водитель и 16-летняя пассажирка мопеда госпитализированы.
“Также травмировалась 29-летняя водительница Chevrolet. Женщина госпитализирована в нейрохирургическое отделение городской больницы. Другие участники ДТП не пострадали”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что все водители были трезвые.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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