 

В Виннице произошло ДТП с пятью авто, мопедом и троллейбусом. Пострадало три человека

16.06.2021, 16:44, Новости дня
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Авария случилась 15 июня около 18.15.

“Водительница BMW допустила столкновение с мопедом Honda под управлением 17-летнего винничанина, который двигался в попутном направлении, и в дальнейшем столкнулась с иномаркой Chevrolet. От удара водитель двухколесного транспортного средства выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилями Ford Focus и Volkswagen. После столкновения с BMW водительница Chevrolet выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Renaul и троллейбусом, под управлением 61-летнего винничанина”, – сообщили в полиции.

17-летний водитель и 16-летняя пассажирка мопеда госпитализированы. 

“Также травмировалась 29-летняя водительница Chevrolet. Женщина госпитализирована в нейрохирургическое отделение городской больницы. Другие участники ДТП не пострадали”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все водители были трезвые.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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