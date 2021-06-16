Рэпер Face: У мамы действительно шизофрения, но на лечении в психбольнице она была только раз

“У нее действительно шизофрения, но на лечении в психиатрической клинике она была только один раз: когда это уже прямо дошло до какого-то белого каления. И тогда мои бабушка с дедушкой, мы тогда все вместе жили, – они вызвали участкового, вызвали “скорую” – и, в общем, ее отвезли в психбольницу – пролечили”, – сказал рэпер.

Музыкант отметил, что у матери тогда был мания преследования. “Голоса в голове, неадекватное поведение: к примеру, она могла взять отрезать домофонный провод соседям”, – описал он проявления болезни.

“Могла взять уехать в другой город какой-нибудь и там просто скитаться. Например, она взяла сумку и поехала в Екатеринбург. С ее слов, какие-то гопари на проезжавшей машине вырвали сумку и уехали. А там все-все-все: вещи, туда-сюда. И она ходила там. При том, что у нее есть где жить в Уфе, есть что кушать, она ходила и попрошайничала. То есть такой вела образ жизни: именно блаженный. Вот. И потом, когда вернулась, могла, к примеру, ходить с топором по улице спокойно вообще. Куртку надевает, длинный пуховик – и топор, палку какую-то длинную. Неизвестно зачем, от кого защищаться, на кого нападать… Просто бродить”, – добавил Face.

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Он отметил, что “спусковым крючком” в этой ситуации для матери стал развод с отцом – “с этого все усилилось, стало набирать больше обороты”.

“Но она и до этого была странным ребенком. И у этого есть свои какие-то объяснения. Потому что воспитание многих советских людей довольно специфическое было. В принципе, и сейчас воспитание – это большая проблема, да и всегда была. Но чисто по опыту моей семьи могу рассказать, что были такие моменты, как, к примеру, ее родители, мои бабушка и дедушка, могли просто – не от того, что они ей зла желали, а просто по незнанию – взять уйти куда-то в гости, пить, куражиться, наверное, а ее оставить одну, хотя ей три года, дома. И потом она что-то набедокурит – и ее могли еще и поругать, я так понимаю. И в целом все это как-то привело к тому, что она была с подросткового возраста уже довольно такая тихая, замкнутая и все время искала себе какие-то… Ей нужна была точка опоры, которую она в итоге нашла в религии. Просто слишком сильно туда ушла”, – пояснил музыкант.

По словам Дремина, ему жалко маму. Он помогает ей финансово.

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Face родился в 1997 году в Уфе. Окончил местный лицей №5, высшее образование не получил. По словам Дремина, он был трудным подростком, входил в местные подростковые банды, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции.

Первую песню Face записал в 2015 году, а в 2016 году вышел трек “Гоша Рубчинский”, который принес ему известность.

О диагнозе матери старший брат Дремина Богдан рассказывал в интервью “Русской службе ВВС” в 2018 году. Женщину госпитализировали, когда Иван Дремин учился в восьмом классе школы.



Дмитрий ГОРДОН

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