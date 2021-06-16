Скандалы: Богачи пакуют чемоданы

Спрос россиян на покупку квартиры в Лондоне от россиян с активами, превышающими 30 млн долларов, в первом квартале 2021 года взлетел на 50%

Рынок элитной недвижимости в Лондоне переживает взрывной рост спроса со стороны состоятельных клиентов из России. Число запросов на покупку квартиры в столице Британии от россиян с активами, превышающими 30 млн долларов, в первом квартале 2021 года взлетело на 50%, сообщает в исследовании консалтинговая компания Knight Frank. Речь идет о людях, которых относят к категории ultra high net worth individual — то есть ультрасостоятельных гражданах.

В основном такие клиенты «выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей», отмечает Марина Шалаева, региональный директор, директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank. Причем экономить на лондонских квартирах российские «ультрахайнеты» не пытаются. Сделки совершаются преимущественно в высоком бюджете — от 2 млн фунтов, указывает Шалаева.

Застройщики готовы к переговорам, и в некоторых случаях удается согласовать скидку в 10-15%.

«У россиян большой интерес к этому рынку, так как Лондон всегда был, есть и будет востребованным, перспективным и ликвидным направлением как для жизни, так и для инвестиций. Конечно, в связи с Brexit, пандемией, локдаунами мы наблюдали снижение активности, но сейчас, когда ситуация начала налаживаться, ультрахайнеты вновь с большим интересом покупают недвижимость», — рассказывает Шалаева.

В целом британский рынок элитной недвижимости в начале 2021 года показал сразу несколько рекордов: число сделок в марте стало максимальным более чем за 10 лет, объем продаж в Англии и Уэльсе — максимальным с 1995 года, число сделок и запросов на люксовое жилье в Лондоне — максимальным за десятилетие.

Скачок спроса привел к нехватке предложения и росту цен. С марта по апрель средняя стоимость жилья в Великобритании выросла на 2,1%, что стало самым высоким значением с 2004 года. Годовая динамика также была положительной и достигла 6,3%. Лидером по росту цен стал северо-запад Великобритании (+8,2% за год).

Цены на элитную жилую недвижимость в центре Лондона по итогам I квартала 2021 года снизились на 3,5% за год (но увеличились на 0,1% за квартал), однако с начала пандемии это наименьшая отрицательная динамика, что «говорит о постепенном восстановлении рынка», отмечает Knight Frank.

На рынке элитного загородного жилья цены подскочили на 6,7% — это максимум с глобального финансового кризиса 2008-09 гг.