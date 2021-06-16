 

Зеленский сообщил о готовности создать “самую мощную армию в Европе”

16.06.2021, 16:36, Разное
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Политик отметил, что если Запад прекратит поддерживать Украину в конфликте с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), то Киев будет вынужден создать “самую мощную армию в Европе”, чтобы самостоятельно положить конец боевым действиям.

В разговоре с журналистами Владимир Зеленский пообещал, что вооруженные силы Украины будут технически превосходить армии других европейских стран. Но, как отметил глава государства, ничего хорошего в этом нет, так как будут отставать в развитии другие сферы жизни.

Президент добавил, что украинские солдаты воюют и гибнут в Донбассе за принципы, которые отстаивают Европейский союз и Североатлантический альянс. Одновременно с этим Зеленский предупредил западных партнеров о том, что в случае невмешательства рядом с их границами могут вспыхнуть конфликты.

В мае этого года стало известно о том, что Украина подготовила свой вариант решения конфликта в Донбассе. Владимир Зеленский сообщил, что Киев не устраивают Минские соглашения в нынешней редакции. Подробнее о проекте урегулирования ситуации Вы можете прочитать здесь.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе ухудшилась в начале весны этого года. Количество обстрелов ЛНР и ДНР со стороны Украины увеличилось в несколько раз. Отметим, что в России неоднократно выступали за мирное решение вооруженного конфликта.



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