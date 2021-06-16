В Москве установят 115 зарядок для электромобилей до конца 2021 года

Город будущего, в котором люди передвигаются на экологически чистом транспорте, уже не за горами. Уже сейчас в Москве есть парк электробусов – самый крупный в Европе и один из самых современных в мире. Владельцев личных электромобилей также становится больше, поэтому в столице увеличивается количество зарядных станций.

Так, до конца 2021 года на парковках, которые находятся в центре Москвы возле административных и офисных зданий, планируется установить 115 зарядок для электромобилей. Чтобы такие стелы можно было проще найти, рядом разместят специальные указатели.

Директор по капитальному строительству АО «Объединенная энергетическая компания» Александр Воробьев рассказал, что в течение года в городе также построят несколько питающих центров для электроснабжения станций зарядки городских электробусов. Мощные зарядные станции появятся на конечных остановках маршрутов.

Стоит отметить, что компания “РГ-Девелопмент” стала одной из первых девелоперских компаний Москвы, которые обустраивают зарядные станции для электромобилей в рамках своих проектов. Например, недавно они были установлены в жилом комплексе “Фонвизинский”.

“Идея установить зарядные станции на территории кварталов – очень перспективная, она активно реализуется во многих прогрессивных странах, так как спрос на подобную инфраструктуру во всех мегаполисах мира стремительно растет”, – отмечал владелец “РГ-Девелопмент” Сергей Шумей.

Владельцы электромобилей тратят на “дозаправку” около часа. Когда аккумулятор современного транспорта достигает 80%, происходит отключение, чтобы защитить батарею и продлить ее срок службы. Каждая станция рассчитана на единовременную зарядку двух электромобилей.

Генеральный директор компании “РГ-Девелопмент” Татьяна Тихонова рассказывала, что в течение года такие зарядки для электромобилей могут появиться в жилых комплексах “Петровский парк” и “Балтийский”. “Город заинтересован в реализации подобных инновационных технологий”, – подчеркивала она.