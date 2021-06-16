Миранчук забил гол в ворота Финляндии

Российская команда забила первый гол на Чемпионате Европы по футболу в ворота сборной Финляндии, счет в матче открыл полузащитник Алексей Миранчук. Первый тайм закончился, объявлен перерыв.

Полузащитник сборной РФ Алексей Миранчук открыл счет в матче со сборной Финляндии.

Гол произошел в ходе добавленного к первому тайму времени, Артем Дзюба подал мяч Миранчуку, тот забил мяч в ворота ударом из штрафной, пишет «Чемпионат». Счет к концу первого тайма 0:1.

Напомним, сборная Финляндии забила мяч в ворота российской команды на третьей минуте встречи, но гол отменили из-за офсайда.