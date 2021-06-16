Названа категория людей, которым нельзя загорать

Летом многие из нас принимают солнечные ванны для обретения бронзового загара. Однако подобное времяпровождение может нести угрозу для здоровья некоторым людям. О ком идет речь и как правильно загорать, рассказывает косметолог Анна Кугук.

Комментарии эксперта

По словам Анны, есть один диагноз, который является противопоказанием для принятия солнечных ванн. Речь идет об аутоиммунном заболевании под названием розацеа. При нем происходит покраснение кожных покровов, а солнечные лучи могут только усугубить ситуацию. Людям с таким диагнозом загорать нельзя.

Анна также отметила, что принимать солнечные ванны настоятельно не рекомендуется после процедуры пилинга. Дело в том, что слой эпидермиса очень уменьшается, из-за чего возникает риск нарушения пигментации. Необходимо выждать две недели с момента прохождения данной процедуры.

Кугук не рекомендует летом в жаркую погоду использовать косметические средства, в составе которых есть кислоты. Такую продукцию целесообразно использовать в холодное время года.

Меры предосторожности

Пока что на российских курортах нет такой жары, которая наблюдалась в предыдущие годы. Тем не менее пусть пасмурная погода не вводит отдыхающих в заблуждение: загар ложится даже тогда, когда солнце скрывается за тучами и облаками. Поэтому постоянно использовать солнцезащитный крем необходимо всем без исключения.

Не рекомендуется принимать солнечные ванны в период между 11 и 16 часами. В это время солнце наиболее активное, лучи проникают глубоко под кожу, что может вызвать онкологические заболевания.

Помимо солнцезащитного крема, следует также помнить о головном уборе. Шляпа, кепка, панамка — все это поможет избежать солнечного удара. Чтобы не случилось теплового удара, необходимо пить прохладную воду, прятаться в теньке. Часами проводить время на жаре — это значит обрекать себя на негативные последствия в плане ухудшения здоровья и общего самочувствия.