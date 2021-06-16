Владимир Соловьев рассказал о панике в США после ответа Владимира Путина на слова Джо Байдена о душе

Владимир Соловьев пояснил об эффекте, который произвело интервью Владимира Путина американскому каналу NBC на Западе. По данным журналиста, в США ответ российского президента на слова Джо Байдена о душе вызвал настоящую панику.

Накануне Владимир Путин впервые за несколько лет дал полноценное интервью одному из самых популярных американских телеканалов. В беседе с Киром Симмонсом президент Российской Федерации ответил на вопросы на самые разные темы. Среди них были и те, которые касались его оценки, данной Джо Байденом. Так, интервьюер Путина привел слова хозяина Белого дома об отсутствии души у лидера России. В преддверии женевской встречи глав обоих супердержав Симмонс пытался наводить как можно более резонансные цитаты Джо Байдена. Однако ответы президента РФ испортили все планы американского телеканала, уверен Владимир Соловьев.

Услышав провокационный вопрос, Путин, совершенно не смутившись, ответил с изрядной долей иронии. Глава государства подсказал своему визави, что все вопросы о душе следует направлять в церковь. Более того, Владимир Путин заверил, что не помнит подобных случаев. При этом он использовал известную всем выходцам из СССР фразу «что-то с памятью моей сталось». По мнению Владимира Соловьева, западные СМИ не имеют понятия о контексте сказанного Путиным – поэтому обычная фраза из советского шлягера «За того парня» вызвала в Соединенных Штатах буквально панику.

Ни один эксперт не смог определить истинный смысл цитаты, брошенной российским президентом. Как пишет «Ньюинформ», сотрудники как американских СМИ, так и спецслужб сбились с ног в поисках квалифицированных переводчиков. При этом во время беседы с репортером телеканала, постоянно задававшего колкие и неоднозначные вопросы, Путин был максимально вежлив. Более того, многие вопросы он даже не воспринял как серьезный укол: все нападки Симмонса у Владимира Владимировича вызывали смех.

Источник: newinform.com