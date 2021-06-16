 

Учёные: Регулярный отказ от завтрака вызывает проблемы со здоровьем

16.06.2021, 15:48, Разное
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Американские учёные в ходе лонгитюдного исследования доказали, что регулярный отказ от завтрака вызывает существенные проблемы со здоровьем. Связано это с дефицитом полезных веществ.
Учёные, представляющие государственный исследовательский университет штата Огайо, в течение 11 лет анализировали данные о приёмах пищи свыше 30 тысяч американцев старше 19 лет. Было зафиксировано, что почти 5 тысяч добровольцев ежедневно пропускали завтрак, а это чревато дефицитом витаминов и минералов. В организме участников эксперимента, которые игнорировали утренний приём пищи, не хватало фолиевой кислоты, калия и кальция, железа, витаминов группы B, C и D.

Когда человеку не хватает витаминов и минералов, то организм сигнализирует о помощи: возникают проблемы, связанные с пищеварением, заболеваниями кожи, состоянием костей, появляется мышечная усталость, происходит нарушение водного баланса и стрессоустойчивости, а также развивается деменция. Недостатки питательных веществ могут привести к серьёзным заболеваниям.

К примеру, дефицит кальция и витамина D вызовет остеопороз, сопровождающийся особой хрупкостью костей. Если будет мало железа, то разовьётся анемия и организм практически не насытится кислородом. Из-за недостатка калия сердце, мышцы и нервы не смогут нормально функционировать, а при недостаточном количестве витамина B12 появятся онемение рук и ног, проблемы с ходьбой и балансом, усталость и даже потеря памяти, паранойя, возможны и галлюцинации.

Стоит отметить, что нехватка фолиевой кислоты проявится усталостью, язвами полости рта, замедленным ростом, изменениями цвета волос, кожи и ногтей, а дефицит магния приведёт к потере аппетита, слабости, а в более тяжёлых случаях – к мышечным судорогам и аномальным сердечным ритмам. Поэтому, чтобы не возникло значительных проблем со здоровьем, исследователи не рекомендуют пропускать завтраки, ведь лучше не допустить заболевание, чем потом его лечить.

Источник: www.gazeta.ru



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