Новую избранницу Тимати раскритиковали за фигуру

Новую избранницу рэпера Тимати Екатерину Сафарову пользователи соцсетей раскритиковали за фигуру. Они считают, что ей необходимо похудеть.

После премии «Муз-ТВ» Сафарова больше не публиковала совместных снимков с Тимати. Победительница проекта «Холостяк» сконцентрировалась на работе. Она представила в РФ свой фитнес-курс, где поделилась секретами поддержания идеальной фигуры. В то же время не все подписчики оценили ее внешность. Многие считают, что за последнее время Екатерина Сафарова набрала несколько килограммов. Некоторые и вовсе сочли, что она выглядит крупнее Тимура Юнусова.

Сама же Сафарова честно рассказывает подписчикам о своей внешности. Она не скрывает, что увеличила грудь, чтобы иметь более аппетитные формы. Модель не замечает критики в свой адрес, а преданных подписчиков благодарит за активность. Она отметила, что вложила в фитнес-курс много труда, в целом программа разрабатывалась с участием профессионалов.