 

В результате акции Greenpeace с парашютистом на Евро-2020 пострадали двое людей. Активисты извинились

16.06.2021, 15:46, Новости дня
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Руководство УЕФА назвало действия активиста “безрассудными и опасными” и заявило, что “правоохранительные органы предпримут необходимые меры”.

В организации добавили, что несколько человек, пришедших на игру, получили травмы, и сейчас они находятся в больнице.

Greenpeace извинилась перед теми, кто пострадал в результате акции. В организации сообщили, что они планировали пролететь над стадионом с призывом для немецкого производителя автомобилей Volkswagen отказаться от вредных для климата двигателей внутреннего сгорания.

Активист организации летел над полем с электродвигателем, работающим от литий-ионной батареи. В Greenpeace уверяют, что двигатель был в идеальном техническом состоянии, но по не выясненным причинам, временно вышло из строя ручное управление дроссельной заслонкой. В результате пилот потерял высоту и при этом задел стальной трос. Ему пришлось совершить аварийную посадку на стадионе. При этом двое мужчин получили ранения.

Can’t believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he’s ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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