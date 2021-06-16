 

Рэпер Face: В детстве были ситуации, когда мы с братом брали сухой “Роллтон” и грызли: хотели кушать

16.06.2021, 15:46, Новости дня
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Отвечая на вопрос, правда ли, что в детстве он голодал, рэпер пояснил, что дело не в том, что есть было нечего, а в том, что он с братом, которым тогда было примерно по пять и 10 лет, не знали, что им есть, когда оставались одни.

“К примеру, мать куда-то ушла: в церковь там, на работу – куда-то на целый день. Ее все остальное не особо волнует. Дед своей жизнью тоже жил. Он интересный персонаж. К примеру, ему скажешь: “Я приезжаю из Москвы, буду два дня дома”, – он встретится с тобой, но если он запланировал уже, что ему в этот день надо по грибы сходить, он пойдет по грибы. Ты можешь приехать – и улететь обратно, в принципе. Он пойдет по грибы. У него свой график какой-то. И какие-то дела у него свои. Дача, не дача, еще что-то. А бабушка любила очень шоппинг такой, рыночный. То есть уходила – и целыми днями ее тоже не было дома”, – рассказал певец.

В таких ситуациях дети зачастую не знали, что им делать. 

“Мы брали просто сухой “Роллтон”, лапшу быстрого приготовления, смешивали со специями – и ее грызли: хотели кушать”, – рассказал Дремин.

Он отметил, что когда говорил в интервью, что голодал, то немного преувеличивал, еда в доме была.

“Но именно менталитет очень голодный. В плане, что – “воду не лей сильно, напор должен быть маленький… Это нельзя кушать больше, чем два куска… Это вообще нельзя кушать, потому что это на праздник…” То есть все очень вот так, вот так”, – пояснил рэпер.

Face добавил, что “уже очень много наелся за эти годы”, и ощущение голода прошло, но он все еще может съесть очень много сладкого, так как в детстве ему не хватало сладостей и фруктов.

Рэпер Face: В России нет свободы слова. У людей рабский, крепостной менталитет. Читайте полный текст интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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