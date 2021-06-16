В Минздраве заявили о возможности заражения COVID-19 от привитых людей

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 защищает лишь от тяжёлой формы заболевания, но не от заражения в целом. Таким образом, даже привитые от ковида люди могут заражать окружающих.

Токарев пояснил, что у прошедших вакцинацию граждан иммунный ответ на инфекцию начинается в течение двух-трёх дней. В этот промежуток времени они могут инфицировать других, сообщает Ura.ru.