 

В Минздраве заявили о возможности заражения COVID-19 от привитых людей

16.06.2021, 15:38, Разное
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Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 защищает лишь от тяжёлой формы заболевания, но не от заражения в целом. Таким образом, даже привитые от ковида люди могут заражать окружающих.

Токарев пояснил, что у прошедших вакцинацию граждан иммунный ответ на инфекцию начинается в течение двух-трёх дней. В этот промежуток времени они могут инфицировать других, сообщает Ura.ru.



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