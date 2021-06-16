 

Ледовый комплекс в районе Куркино достроят в 2022 году

16.06.2021, 15:38, Разное
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Московские власти понимают, что каждый должен иметь возможность заниматься тем видом спорта, каким хочет. Причем спортивные комплексы и площадки должны находиться в шаговой доступности от дома. Именно поэтому каждый год в столице открывается множество таких объектов – как для профессионалов, так и для начинающих спортсменов.

Так, в районе Куркино строят двухэтажный ледовый комплекс “Сталкер”. Здание возводится по адресу: Машкинское шоссе, владение 23. Здесь будут большое и малое ледовые поля для тренировок по хоккею и фигурному катанию. Также появятся залы для ОФП и хореографии, медиацентр, кафе и многое другое.

Строительство “Сталкера” завершится в 2022 году. В настоящий момент специалисты заняты монолитными работами. Ход строительства проверяет Центр экспертиз и Мосгосстройнадзор, чтобы не возникало нарушений.

К слову на этой неделе было обследовано более 50 стройплощадок. Также планируется провести порядка 430 исследований, из которых почти 80 – на объектах реновации жилого фонда.

Куркино – экспериментальный жилой район. Здесь достаточно низкая плотность застройки. В районе есть как таунхаусы, так и многоквартирные дома, которые построены по индивидуальным проектам. В Куркине строительство осуществлялось с сохранением лугов, полей и зеленых массивов.

Социальная инфраструктура в столице развивается в том числе благодаря программе “Мой район”, которая была запущена несколько лет назад. В городе строятся не только спортивные объекты, но и школы, детские сады, объекты общественного транспорта, благоустраиваются территории, создаются рынки, ярмарки и прочее.

Напомним, ранее Дни.ру писали о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в
районе Гольяново. Здание возводится на Алтайской улице. Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказывал, что там будут проводиться занятия по плаванию и общефизической подготовке. Также в здании оборудуют тренажерный зал площадью 200 метров. Посетителям будут доступны зоны большого и малого бассейнов, длиной 25 и 10 метров, с раздевалками, тренерскими и инвентарными.



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