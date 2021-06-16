Бывший главный инфекционист Москвы предположил обязательную вакцинацию от COVID в регионах

После Москвы обязательная вакцинация должна начаться в регионах России, так как «не может быть островка безопасности только в одном месте», считает бывший главный инфекционист столицы, вирусолог Николай Малышев.

Малышев отметил, что в данный момент прививочная кампания идет очень медленно, однако «не может быть островка безопасности только в одном месте, надо чтоб вся страна была», передает Ura.ru.

В качестве примера удачной кампании он привел вакцинацию от оспы, когда несколько десятков миллионов человек были привиты за считанные дни.

Вирусолог подчеркнул, что контролировать число привитых будет очень легко, так как существует общий список людей, которые вакцинировались. Вместе с тем он считает, что наказывать за отказ от прививки не станут.

«Прямых санкций не будет. Непосредственный руководитель будет стремиться заинтересовать моральными и материальными преференциями», – заключил эксперт.

Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.

До этого был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня.

Также в среду сообщалось, что в РФ за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».