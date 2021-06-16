 

Зеленский пригрозил создать «самую мощную армию в Европе»

16.06.2021, 15:33, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если западные страны прекратят оказывать поддержку Украине в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киеву придется создать «самую мощную армию в Европе».

Как рассказал Зеленским в интервью иностранным СМИ, речь идет о достижении технического и военного превосходства при помощи человеческого потенциала, однако в этом мало хорошего, информирует РИА «Новости».

«Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», – подчеркнул он.

Президент Украины добавил, что в настоящее время украинский народ гибнет в Донбассе за те же принципы, что отстаивают НАТО и Евросоюз. При этом он предупредил европейские страны о риске возникновения новых конфликтов рядом сих границами в случае невмешательства.

Ранее на Украине признали зависимость армии от топлива из РФ и Белоруссии. Кроме того, военный эксперт Борис Рожин рассказал о недовольстве украинских солдат «голодом» в армии. По его словам, с 1 января по 15 мая 2021 года задолженность Минобороны Украины перед военными выросла почти в три раза, армию буквально нечем кормить.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда в украинских ВС происходит «голодный бунт», который назвали трагедией Украины.



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