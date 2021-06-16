Онищенко назвал альтернативу прививке от коронавируса

Россиянам необходимо донести, что единственное эффективное средство, которым можно защититься от коронавируса, – это вакцина, «альтернативой» является лишь «природный метод» – заражение COVID-19, сообщил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Онищенко указал, что изначально с вакцинами действительно были заминки, связанные с их масштабированием, однако теперь эти проблемы решены, и сеть прививочных пунктов отлажена. К тому же вакцинация от COVID-19 уже внесена в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям, передает «Вечерняя Москва».

«В законе, который действует больше десяти лет, четко прописано: вакцинация возможна на основе добровольного информированного согласия населения. Информированное согласие будет только тогда, когда разным группам – и тем, кто собирается куда-то забиться и подождать, когда все это закончится, и тем, кто хочет привиться, но у них есть какие-то сомнения, – разъяснят, что единственное, чем мы сможем защититься, – это вакцина», – отметил он.

Эпидемиолог также назвал и «альтернативу» вакцине – природу, но этот путь, вероятно, придется пройти через лечение в госпитале наподобие Коммунарки (ГКБ № 40), через аппарат искусственной вентиляции легких, так как даже молодые люди могут, приобретая иммунную защиту естественным путем, потерять огромную часть здоровья. Однако этой «альтернативой» бывший главный санитарный врач РФ не советует никому пользоваться.

При этом депутат Госдумы не согласился с точкой зрения, что россияне якобы скептически относятся к вакцинации и своему здоровью, так как в 2020 году порядка 70 млн граждан осенью сделали прививку от гриппа.

Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.

До этого был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».