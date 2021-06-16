Мнение: Лохотрон: Deluxe-Bet – фальшивое казино от мошенников.

Для пользователей смартфонов, много фото и одно видео.

Многие читатели уже в курсе события, что я иногда затеваю игры с различного рода мошенниками, только с одной целью, собрать в этих играх полный материал об ихних прохиндеях, и уберечь хотя бы малое число людей от опустошения их кошельков.

Сегодня печь пойдет о Deluxe-Bet – фальшивое казино от мошенников.

На одном из порталов в Телеграмм вижу объявление следующего содержания, интересуюсь.

В ответ получаю сообщение о старте аферы:

Здравствуйте. Хорошо. Расскажу подробнее, и начну с заработной платы.

Оплату, вы будете получать каждые три дня на электронный кошелек Perfect Money

Сумма вашей заработной платы составит от 2000 до 3000$.Работа нестандартная, но высокооплачиваемая. График гибкий, обучение и помощь в процессе предоставляется.

Вложений работа не требует. Это не сетевой маркетинг и не орифлейм.

Зовут меня, Андрей!

Представьтесь и вы, как вас зовут и сколько вам лет?

https://[email protected]

+77775172046 (он же Вайбер и Ватцап)

Начинаю игру, прикидываюсь этаким простачком, порой даже чересчур.

После небольшого ознакомления человек сообщает:

Петр!

Спасибо , за проявленный интерес к моему предложению. Расскажу вам о сути моего предложения. На сегодняшний день, самым главным источником моих доходов – есть онлайн Казино. Если у вас нет опыта и вы можете подумать, что вы не справитесь, то это не так! Я уверен в своих ,а значит научу и вас !И я не беру за это деньги .Мне нужны партнеры для моего дохода. От вас мне не нужны вложения!

Что именно мы делаем! Мы с моей командой обыгрываем казино.

Возможно, вы слышали о том, что казино обыграть практически невозможно. И это правда, если речь идет об игре в казино вживую. В интернете же казино обыграть можно, потому что это всего лишь программа, а в любой программе есть слабые места или определенные алгоритмы, отследив которые, можно регулярно обыгрывать программу. Каждый месяц я регистрируюсь и играю на деньги в десятках казино, чтобы найти пару казино, которые мне подходят. Но мне не хватает времени, чтобы играть самому столько, сколько можно выиграть. За три дня сотрудничества со мной вы можете заработать более 2000$. Вкратце опишу сотрудничество.

1. Играть нужно в рулетку. Я описываю вам систему. Система очень проста, главное быть внимательным

2. Вы проходите короткое обучение, смотрите видео ролик, как нужно играть.

3. Я открываю для вас счет в казино и завожу на него свои деньги. Вы начинаете играть и обыгрывать казино по моей системе.

4. После того, как вы выигрываете определенную сумму, вы получаете 40% от выигрыша. Оплата мгновенная, сразу после окончания игры. Вам понравится такой вид заработка и мы продолжим играть в казино на более крупные суммы. Вам интересен такой вид заработка если вам интересно, отпишитесь мне я опишу всю суть работы и мы начнем обучение.

На первый взгляд, для человека, доверчивого и не обремененного элементарными крупицами интелеккта предложение выглядит заманчиво.

За три дня срубить более 2000$, мама не горюй.

Продолжаю играть роль лоха.

Для получения срубленного хруста нужно немного, в первую очередь открыть электронный кошелёк для вывода неожиданного прихода бабла.



И вот наконец то человек по имени Андрей раскрывает свою кухню:

Петр!ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

Данные для вашей работы.

Вот ваш логин на вход в казино PGR74TVS6T

Вот ваш Пароль 378475PGR74TVS6T

Заходить в казино только по этой ссылке https://deluxe-bet.com/1603023343.9983497

Заходите в аккаунт под этими данными. Регистрироваться вам не нужно.

Играть нужно в EuropeanRoulette

Вам на счет я внес 500 долларов.

Выбираете игру на реальные деньги.

(ПРАВИЛ НЕ НАРУШАЙТЕ,БЕЗ МЕНЯ ВЫ ДЕНЬГИ НЕ ВЫВЕДИТЕ,ТАК КАК ДОСТУП ЗАКРЫТ!)

Играть нужно 3дня.

Лимит выигрыша в день до 2000,не больше. Т.е к концу первого дня у вас на счету должно быть 2500 (2000-выигрыш,500-баланс игры).

Каждый день, вы должны мне писать после игры и сообщать баланс. Числа на каждую игру я буду давать новые.

ЧИСЛА ПО КОТОРЫМ ВЫ ИГРАЕТЕ СЕГОДНЯ 17, 5, 12, 23, 4, 33, 15, 32, 16, 7, 26, 8.

Через три дня когда вы сделаете баланс 6500$,вы получите 40% от этой суммы.

Еще раз напоминаю главные правила

1.Вы должны выбрать реальные деньги.

2. Делайте ставки только по 5 долларов.

3. Ставьте на числа строго в той последовательности, которую я написал.

4. Ставьте на одно и то же число до тех пор, пока оно не выиграет. Как только число выиграло, начинайте ставить на следующее. И так далее. Ни в коем случае не ставьте на что-либо другое, только на одно и то же число вплоть до выигрыша.

5. Каждый раз, когда числа будут заканчиваться, но нет 2500 долларов начинайте снова ставить с первого числа в списке. И пока не будет 2500 долларов .

6. Если вы случайно поставили на другое поле, отмените ставку и сделайте правильную.

Если в процессе игры у вас возникнут какие-либо вопросы, спрашивайте меня.

( И ЕЩЕ ОДНО,Я В ОСНОВНОМ РАБОТАЮ НА ПОЧТЕ.ЕСЛИ Я ДОЛГО НЕ ВЫХОЖУ НА СВЯЗЬ ПИШИТЕ МНЕ НА ПОЧТУ https://[email protected])

Да, думаю, а вот тут я попал, есть два варианта, раскрыться и послать на хер этого мудака, или всё же попыхтеть и собрать материал по разводу до логического конца. Выбираю второе, согласитесь, самое интересное всегда бывает в конце.

И вот настал день расплаты, человек с радостью сообщает о достигнутом успехе и что должен сделать я, чтобы его закрепить.

С игрой вы справились хорошо. Свои деньги я вывел. Ваш процент оставил на аккаунте, где вы играли.

Как вывести деньги с аккаунта казино

1. Переходите в КАЗИНО в раздел Мой аккаунт ПОТОМ ВЫВОД.

Выбираете кошелек Perfect Money

2. В первую строку вы вводите номер кошелька Perfect Money (номер кошелька находиться в правом верхнем углу – это долларовый счет U и восемь цифр), во вторую строку вы вводите сумму которую выводите. С аккаунта нужно вывести все деньги, потому что аккаунтом этим мы пользоваться больше не будем.

3.После того, как вы выведите деньги. У вас появиться сообщение об оплате swift перевода – это стандартная процедура банка, за то что он переводит деньги на ваш счет.

4. Комиссию банку нужно оплатит только с кошелька Perfect Money .

5. По правилам казино с выигрыша нельзя совершать никакие оплаты.

6. Вам нужно пополнить Perfect Money на сумму комиссии, которую вы хотите оплатить. Зайти на аккаунт, зайти раздел Мой аккаунт у вас должно висеть сообщение об оплате swift, вы должны внизу этого сообщения нажать ОПЛАТИТЬ. Ввести номер вашего кошелька и сумму оплаты swift, после этого у вас спишут комиссию ,и потом переведут деньги на ваш счет.

7. Чтобы пополнить Perfect Money посмотрите видео, это поможет разобраться в пополнении кошелька (https://www.youtube.com/watch?v=Z5PK8gcVr48)

8.Сайт для пополнения кошелька https://www.bestchange.ru/?p=1112111

Тут много обменников выбираете любой.

9. Как только получите деньги, напишите мне, я вышлю данные следующего аккаунта и мы продолжим дальше.



Скидывает видео Как пополнить Perfect Money (Перфект Мани) с карты Сбербанка.

Прохожу во всем шагам для получения денег…, и вот оно заветное, для этого подарка нужно просто оплатить коммисию какому-то хрен знает какому резервному банку 110 долларов США для получения денег в течении суток, и 150 долларов США обеспечат тебя заветной мечтой в течении пятнадцати минут.

Продолжаю строить из себя дурачка, предлагаю ему денег, мол реши вопрос и получишь довесок к своему, не ведется чёрт, хочет 110 долларов США, и ни цента меньше. Андрюха оказался порядочным “компаньоном”, раз сказал 40% твои, значит твои и точка.

Ну в общем нормальный человек понял всё сам, а дураку это и нать не нать.

Если конечно представить ситуацию о достаточном количестве в нашем мире глупого люда и до безобразия падкого на бесплатный сыр, то по всей видимости Андрюха всё же должен иметь с этого свою копейку.

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