 

Мнение: Почему Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии?

16.06.2021, 15:16, Разное
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В Женеве началась встреча президентов России и США.  Владимир Путин даже не опоздал…

А вот от протокольной встречи с властями Швейцарии у трапа самолета президент России отказался.

Мне интересно, это политическое решение? Чтобы не отвлекаться от главной цели визита в Швейцарию? Или санитарно-эпидемиологическое? Чтобы минимизировать количество контактов с персонами, не отсидевшими на карантине? Или  и вовсе протокольное, чтобы не опоздать на встречу с Байденом?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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