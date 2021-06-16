Мнение: Почему Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии?

В Женеве началась встреча президентов России и США. Владимир Путин даже не опоздал…

А вот от протокольной встречи с властями Швейцарии у трапа самолета президент России отказался.

Мне интересно, это политическое решение? Чтобы не отвлекаться от главной цели визита в Швейцарию? Или санитарно-эпидемиологическое? Чтобы минимизировать количество контактов с персонами, не отсидевшими на карантине? Или и вовсе протокольное, чтобы не опоздать на встречу с Байденом?

Фотография отсюда

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