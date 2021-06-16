 

Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

16.06.2021, 15:10, Новости дня
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В ближайшее время в Москве установится солнечная погода без осадков и ветра, на выходных жителей столицы ожидает аномальная жара, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С сегодняшнего дня мы поступаем сначала под опеку Скандинавского антициклона, а затем уже Азовского, поэтому в ближайшую пятидневку, а может, и всю неделю, мы будем находиться в области этого высокого атмосферного давления. Погода будет «миллион на миллион», на языке авиационных метеорологов это <…> практически чистое, ясное небо и очень спокойный ход метеопараметров», – цитирует Тишковца ТАСС.

По его словам, ко вторнику в столице столбик термометра поднимется до 33 градусов Цельсия. Это на 10 градусов выше климатической нормы.

«[В четверг] будет еще комфортно – около плюс 25 градусов, не выше, а потом с каждым днем пойдем вверх. В пятницу будет уже 27 градусов, в субботу – 28-30 градусов, в воскресенье –29-31 градус, в понедельник – 30-32 градуса, во вторник – 31-33 градуса», – указал метеоролог.

Он заверил, что в эти дни осадков не ожидается, и постоянно будет светить солнце.



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