Омбудсмен Москвы объяснила обязательную вакцинацию от COVID в ряде сфер

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, комментируя постановление главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой о вакцинации от COVID в ряде сфер, заявила, что принятые решения продиктованы тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Потяева заявила, отвечая на вопрос, не нарушает ли обязательная вакцинация права человека, что в данный момент «очень остро стоит тема сохранения жизни и здоровья населения», передает РИА «Новости».

«Конечно, вакцинация должна быть добровольной, но когда есть серьезная угроза, я думаю, что в штабе оценивают реальную обстановку, поэтому вышло это постановление Роспотребнадзора. Вы видите, какой рост новых случаев, тяжелых случаев, летальных исходов идет по городу Москве, значит, надо принимать меры», – добавила она.

Омбудсмен отметила, что те, кто считают, что по состоянию здоровья не могут привиться, должны получить соответствующий медицинский документ, подтверждающий противопоказания к прививке.

«Большое количество людей уже переболели и имеют антитела, а остальные люди должны думать о себе, своих близких и окружающих людях. Главное – сохранить жизнь и здоровье людей», – заключила она.

Потяева также отметила, что пока не получала обращений граждан по поводу обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда сфер, но не исключила, что они поступят.

Напомним, Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.

До этого был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня.

Также в среду сообщалось, что в РФ за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны.

Он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».