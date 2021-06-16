Fitch повысило прогноз роста ВВП России с 3,3 до 3,7% в 2021 году

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП РФ с 3,3 до 3,7% в 2021 году. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Такой прогноз в Fitch сделали с учетом того, что деловая активность в РФ будет поддерживаться «устойчивыми темпами вакцинации», а ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, «останутся очень ограниченными».

На 2022 год Fitch прогнозирует рост экономики на уровне 2,7%, а в 2023 году ожидается замедление роста до 2%. Агентство ожидает, что к концу 2021 года уровень инфляции составит 5,1%, а в следующем году — 4,2%.

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