 

В образе Жаклин Кеннеди: Ким Кардашьян поздравила дочь Норт с днем рождения

16.06.2021, 15:06, Разное
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Старшей дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста – их дочери Норт – вчера исполнилось восемь лет. Знаменитая мама поздравила своего первенца в Instagram, опубликоваы серию архивных снимков и трогательный пост:

Моему первенцу, моей Норт сегодня восемь лет! Норт, однажды ты увидишь все эти послания напечатанными в книгах, которые я делаю для тебя. И я так надеюсь, что ты почувствуешь любовь, потому что ты приносишь так много любви и радости в наши жизни! Ты самый смешной, самый стильный и самый творческий человек, который точно знает, чего он хочет в жизни. Я никогда не встречала такого человека, как ты, – написала Ким. И добавила, что фотографии авторства Стивена Кляйна, на которых она изображена в образе Жаклин Кеннеди, она выбрала для поздравления неслучайно.

Я выбрала эти фотографии для публикации о Норт, потому что они напоминают мне о нашей связи с Норт и фотограф отлично передал наши эмоции, – дополнила звезда.

Восьмилетнюю дочь знаменитых родителей на своих страницах в соцсетях поздравили тетя Кортни Кардашьян и бабушка Крис Дженнер.

С Днем рождения, моя Норти! Спасибо тебе за то, что ты остаешься лучшей подругой и двоюродной сестрой для моей Пенелопы (дочери Кортни), – написала Кортни.

А Крис Дженнер опубликовала десяток фото с именинницей и ее родными, включая ее отца, Канье Уэста.

С днем рождения нашу прекрасную Норти! Ты, как солнечный лучик, освещаешь каждую комнату своей удивительной улыбкой и огромным сердцем. Ты забавная, талантливая, умная и такая творческая. Ты замечательная дочь, сестра, внучка и подруга. Я нравится смотреть, как ты растешь, и горжусь тобой каждый день. Я люблю тебя! – написала Крис.

Отец девочки, который не слишком активно пользуется соцсетями, публично девочку поздравлять пока не стал. Сейчас Канье Уэст и Ким Кардашьян переживают бракоразводный процесс. Они расстались после семи лет брака, объявив о намерении расстаться в феврале. В середине апреля, продолжая носить обручальное кольцо, Канье Уэст выступил с официальным прошением в ответ на заявление своей супруги, в котором хочет добиться совместной опеки над четырьмя детьми, а спустя месяц в беседе с друзьями и вовсе назвал Ким “худшей женой”. При этом Ким Кардашьян трогательно поздравила мужа с днем рождения, который он отмечал 8 июня, и как пишут, праздновал в компании Ирины Шейк.



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