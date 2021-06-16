 

Смартфон Realme GT с 5G начинают продавать в Европе

16.06.2021, 14:57, Новости дня
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Покупатели из Евросоюза через несколько дней смогут приобрести флагманскую модель смартфона Realme GT, у которой обеспечена связь 5G и установлен новый процессор Snapdragon 888.

Рыночный дебют состоится 21 июня на торговой площадке Aliexpress, сообщают источники. В течение пяти дней мобильное устройство будет доступно по цене в 370 американских долларов для базовой версии.

А вообще, средняя рыночная цена на территории ЕС для Realme GT установлена на уровне 450 евро, уточняют эксперты. За эти деньги можно будет получить смартфон с объемом оперативной памяти 8 Гб и 128 Гб на жестком диске. Более продвинутые версии обойдутся покупателю в 600 евро. Одной из особенностей смартфона является наличие экрана на 6,43 дюйма, обеспечивающий изображение в стандарте FHD+ с частотой кадров 120 Гц.



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