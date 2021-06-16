В компании Samsung Electronics продемонстрировали прототип новой системы связи 6G

Демонстрация прототипа показала, что будущий формат связи 6G работает еще в 50 раз быстрее, чем уже существующий сверхскоростной 5G. Презентацию провели специалисты корейской компании Samsung Electronics.

Они также пояснили, что в данном случае передача данных осуществляется в терагерцевом диапазоне. Разработку вели на «Самсунге» при участии ученых из Калифорнийского университета.

При существенном увеличении скорости передачи данных 5G позволяет также на порядок сократить время задержку. В сетях пятого поколения, напомним, оно составляет в среднем 1 мс, в шестом поколении будет 0,1 мс. Тесты показали возможность передачи информации на скорости до 6,2 гигабит в секунду. Это просто фантастика, отмечают специалисты.