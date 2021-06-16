 

Эксперты бьют тревогу из-за чрезмерного использования детьми наушников

16.06.2021, 14:52, Разное
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Аудиолог Джен Мейс (Jan L. Mayes) и доктор Даниел Финк (Daniel Fink) из «Тихой коалиции», организации, которая изучает воздействие шума на здоровье, убеждены, что дети и подростки часто слушают музыку в наушниках слишком долго и слишком громко.

«Ежедневных шум, не связанный с работой, связан с множеством источников: личными устройствами для прослушивания, транспортным шумом, развлечениями (спортивными мероприятиями, вечеринками, фильмами, гонками)», – отметил в своем выступлении Финк.

От шума снижается слух множества людей. В США от постоянных нарушений слуха, связанных с ним, страдают 12,5% детей и подростков в возрасте 6-19 лет и 17% взрослых 20-69 лет. Эта проблема может быть связана со сложностями в общении, социальной изоляции и осложнениями со стороны здоровья. Например, известно, что плохой слух связан с повышенным риском развития деменции.

Ученые подвергли критике указания Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится, что для детей и подростков безопасным уровнем звука может быть до 85 децибел в течение восьми часов в день. Финк и его коллеги убеждены, что такая громкость опасна для любого человека.

Согласно современным научным данным, указали аудиологи, риск развития нарушения слуха очень высок у людей, которые слушают музыку в наушниках в течение не менее часа в сутки с громкостью 50% в течение пяти лет.

Для сравнения, в настоящее время Deafblind UK, организация помощи людям со слабыми слухом и зрением, рекомендует слушать музыку в наушниках с громкостью не более 60%. Национальный институт проблем глухоты и других нарушений коммуникации указывает, что шум (или музыку) громкостью 85 децибел можно сравнительно безопасно воспринимать в течение нескольких часов. При громкости в 100 децибел прослушивание рекомендуют ограничить 14 минутами.

«Люди считают, что рекомендованный Национальным институтом профессиональных болезней уровень громкости 85 децибел безопасен. Но уровень шума, который не способен предотвратить потерю слуха и у рабочих, запредельно высок для детей, которым их слух должен служить еще всю жизнь», – считает Финк.

Ученые считают, что стандарты громкости персональных проигрывающих устройств нужно пересмотреть. Они считают, что это должно сопровождаться массовой образовательной кампанией, чтобы предупредить эпидемию снижения слуха среди молодых людей.



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