Медики назвали фрукт для снижения давления

Медики назвали фрукт, который поможет снизить давление. Гипертония является одним из наиболее распространенных заболеваний у людей.

Тема повышенного давления была затронута в рамках передачи «О самом главном». Ведущий Михаил Полицеймако и доктор Сергей Агапкин рассказали, что вопрос о борьбе с гипертонией зрители задают чаще всего. Тем, кто страдает данной проблемой, необходима умеренная физическая нагрузка, важно отказаться от курения, потребления насыщенных жиров. Рацион гипертоника должен быть обогащен фруктами и овощами.

В студию программы пришел врач-диетолог Михаил Гинзбург. У него в руках находилась корзина со сливами. Данный продукт не только улучшает работу кишечника, но и может помочь снизить артериальное давление. Если сливы начать есть регулярно, то это поспособствует лучшей текучести крови. Продукт укрепляет сердечно-сосудистую стенку, помогает предотвратить инсульт или инфаркт. Признаком спелости считается наличие коричневой плодоножки, поэтому важно выбирать именно такие плоды.

Сливы обладают умеренным мочегонным действием. Организм избавится от лишней жидкости, таким образом, давление снизится. К тому же продукт содержит мало калорий.

Источник: smotrim.ru