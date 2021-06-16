 

Медики назвали фрукт для снижения давления

16.06.2021, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики назвали фрукт, который поможет снизить давление. Гипертония является одним из наиболее распространенных заболеваний у людей.
Тема повышенного давления была затронута в рамках передачи «О самом главном». Ведущий Михаил Полицеймако и доктор Сергей Агапкин рассказали, что вопрос о борьбе с гипертонией зрители задают чаще всего. Тем, кто страдает данной проблемой, необходима умеренная физическая нагрузка, важно отказаться от курения, потребления насыщенных жиров. Рацион гипертоника должен быть обогащен фруктами и овощами.

В студию программы пришел врач-диетолог Михаил Гинзбург. У него в руках находилась корзина со сливами. Данный продукт не только улучшает работу кишечника, но и может помочь снизить артериальное давление. Если сливы начать есть регулярно, то это поспособствует лучшей текучести крови. Продукт укрепляет сердечно-сосудистую стенку, помогает предотвратить инсульт или инфаркт. Признаком спелости считается наличие коричневой плодоножки, поэтому важно выбирать именно такие плоды.

Сливы обладают умеренным мочегонным действием. Организм избавится от лишней жидкости, таким образом, давление снизится. К тому же продукт содержит мало калорий.

Источник: smotrim.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / Без контроля над космическими вооружениями, война в космическом пространстве между Китаем, Россией и США «неизбежна» и может привести к ядерному конфликту

05.03 / Когда в башке — выделения – Личное мнение

23.12 / Мнение: Поиски не проводились

29.05 / Борец с гриппом: вакцина на основе наночастиц, эффективная в доклинических испытаниях

26.11 / Врач дал россиянам советы по правильному выбору зимнего головного убора

06.12 / Мнение: Хотите узнать правду? Значит, эта власть должна уйти

11.11 / “”Психология жертвы”: Женский коуч Матвеева назвала главный бич российских женщин

19.05 / Биткойн терпит крах, поскольку инвесторы опасаются, что бычий рынок криптовалюты приближается к своему концу

28.05 / Мнение: Сядем усе

10.06 / Собянин рассказал о планах программы “Мой район” на севере столицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика