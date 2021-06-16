 

Диетолог Русакова назвала повышающие иммунитет продукты

16.06.2021, 14:50, Разное
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Врач-диетолог Дарья Русакова пояснила о продуктах, употребление которых поможет поднять иммунитет. В особенности этот вопрос важен во время пандемии коронавируса. Лето – сезон фруктов и овощей, которые в обязательном порядке должны присутствовать в рационе человека.
В овощах и фруктах содержатся витамины, пищевые волокна, антиоксиданты, способствующие здоровью кишечника. Именно он обеспечивает иммунную защиту. Также необходимо не забывать о белковой пище, рыбе, нежирном мясе, молочных и кисломолочных продуктах.

Если говорить о специях, то необходимо сделать акцент на пользе чеснока. Он обладает мощным антибактериальным эффектом и стимулирует иммунитет. Лишь на продукты полагаться не стоит, поскольку важны здоровый сон и проведение комплексной работы над организмом.

В ТОП полезных продуктов попали свежий лук, чеснок, гранаты, помидоры, персики, абрикосы, черешня. Ежедневно в рационе должны присутствовать 400-500 граммов свежих фруктов и овощей, желательно, чтобы все они были сезонными, поскольку из них можно извлечь максимальную пользу. При этом нельзя потреблять большое количество жиров и сахара. Питание человека должно быть сбалансированным.

Источник: nation-news.ru



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