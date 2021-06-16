Названа причина конфликта Леры Кудрявцевой и Аллы Пугачевой

Стала известна причина конфликта, произошедшего между ведущей Лерой Кудрявцевой и певицей Аллой Пугачевой. Знаменитости поругались из-за программы «Секрет на миллион», где гостем был экс-возлюбленный Примадонны отечественной эстрады Сергей Челобанов.

Леру Кудрявцеву многие любят за честность и искренность, однако среди звезд шоу-бизнеса есть и исключения. Например, у нее не сложились отношения с Аллой Пугачевой. Когда-то в рамках разговора с Сергеем Челобановым Кудрявцева спросила его об интимной жизни с Примадонной. Позже в программе «Пусть говорят» Пугачева назвала ведущую красивой девушкой, которая привыкла «рыться в помойке».

Лера Кудрявцева решила ответить Алле Борисовне ее же словами: «Танки грязи не боятся». Она напомнила, что уже 25 лет работает на телевидении, а журналистика – не очень простой и не всегда приятый труд.

Источник: aif.ru