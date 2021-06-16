 

Решение суда о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9 млрд гривен в пользу жителей города станет примером для других – адвокат

16.06.2021, 14:48, Новости дня
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“Решение суда показало, что простые люди, объединяясь в массовые общественные организации, могут воспользоваться правовым механизмом, которое предоставляет украинское и международное законодательство, чтобы добиться защиты своих прав. Несмотря на то, что ответчиком по данному делу выступало крупнейшее предприятие Николаевской области, люди смогли отстоять свои права”, – заявил юрист.

Он сообщил, что решение Заводского районного суда Николаева пока не вступает в силу, поскольку представители НГЗ заявляли, что они обязательно будут обжаловать данное решение в апелляционном порядке. Рассматривать их заявление будет Апелляционный суд Николаевской области.

“Решение вступит в силу после апелляционного рассмотрения. Верим, что судьи апелляционной инстанции проявят объективность и непредвзятость, примут законное, обоснованное и справедливое решение”, – сказал он.

Адвокат уверен, что дело НГЗ должно мотивировать жителей других городов коллективно отстаивать свои права.

“Это дело должно стать катализатором, который ускорит процесс. В нашей стране очень много экологических проблем. Люди о них знают, но порой человек ограничен в возможностях полноценно воспользоваться судебной защитой. Многие люди, к сожалению, просто не обращаются за защитой своих прав в компетентные органы. Живут с проблемой, ощущая свое бессилие”, – резюмировал Артемий Воробьев.

Контекст:

Николаевский глиноземный завод по решению суда должен выплатить членам организации “Стоп шлам” 9,2 млрд грн морального ущерба.

26 мая 2021 года Заводской районный суд Николаева признал иск правомерным и постановил выплатить членам ОО “Стоп шлам” эту сумму.

В тот же день Верховный Суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода на 9,2 млрд грн в рамках обеспечения иска ОО “Стоп шлам” и обязал предприятие выплатить самую большую в истории Украины сумму возмещения за ущерб, нанесенный экологии.

АО “GRECO” – первое адвокатское объединение в Украине, которое специализируется на сопровождении коллективных исков (class action) в сферах экологии, защиты прав потребителей, энергетики, финансах и строительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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