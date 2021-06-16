 

Володин призвал парламентариев России и Белоруссии сближать законодательство двух стран

16.06.2021, 14:40, Разное
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Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, открывая юбилейную парламентскую сессию, рассказал, что для поступательного развития и сближения позиций двух государств необходимо в первую очередь начинать с законодательного обеспечения решений глав государств.

Российские и белорусские парламентарии обсудили вопросы подготовки модельного законодательства. Спикер ГД отметил важность этого аспекта и подчеркнул, что необходимо эффективно работать над гармонизацией законодательства.

Также на сессии обсуждались вопросы развития приграничного сотрудничества России и Белоруссии. Володин напомнил, что до пандемии парламентарии встречались в Брянске и предложил выбрать другие регионы, чтобы обсудить вопросы реализации молодежных программ, гуманитарных проектов и приграничного сотрудничества. Он подчеркнул, что “в рамках Союзного государства вопросы приграничного сотрудничества могут быть хорошей основой совместного развития в интересах наших народов”.

В своем выступлении Первый заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председатель Палаты представителей Национального собрания РБ Владимир Андрейченко выразил России признание за особую поддержку в условиях, когда западные страны оказывают серьезное давление на Белоруссию.



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