Мнение: «Первый вопрос к Михаилу Мурашко»

Здравствуйте

Наконец, 14 июня 2021 года, появились ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ЗАРАЖАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ.

Статья «Роспотребнадзор указал на возможность заболеть COVID-19 после вакцинации»

«Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что коронавирусом заражаются меньше 0,8% получивших вакцину. По его словам, стопроцентной защиты от COVID-19 нет ни у одной вакцины в мире.»

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60c69ba29a79478e40b1bf9f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

1. Прививаться начали с февраля 2021 года массово.

Сейчас середина июня

Вакцинация идет 4,5 (Четыре с половиной) месяца

И заболели 0,7 – 0,8 % от вакцинированных. (Если бы было меньше 0,7 %, то тогда Вами, Уважаемый Михаил Альбертович, заявлено было бы «меньше 0,7 % получивших вакцину», но в заявлении четко сказано «меньше 0,8 % получивших вакцину») Будем считать 0,75 %

Значит в среднем в месяц от провакцинировавшихся заболевало:

0,75 % делить на 4,5 месяцев равно 0,167 % за месяц

2. Статистика общая по коронавирусу в России

С Февраля 2020 года (начало пандемии) по настоящий момент (середина июня 2021 года) заболели 5 222 408 человек

Данные на 14 июня 2021 года из https://yandex.ru/maps/covid19?ll=108.528461%2C64.981657&z=3

Пандемия идет 16,5 (Шестнадцать с половиной месяцев)

Общее число заболевших 5 222 408 человек.

Население России 146 240 000 человек.

(«Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, составила 146,24 млн. человек»

https://www.rbc.ru/economics/28/01/2021/6012a7ca9a7947d4e0e8042d )

Значит за все время пандемии заболело 5 222 408 человек делить на 146 240 000 человек умножить на 100% равно 3,571% населения России

Значит в среднем в месяц заболевало:

3,571% делить на 16,5 месяцев равно 0,216 % в месяц

3. Итого получаем: Заболеваемость 0,167 % за месяц от провакцинировавшихся против 0,216 % в месяц без вакцинации.

Если бы, как Вы это делаете в своем заявлении, округляли до десятых процента, то получилось бы 0,2 % против 0,2 %.

А разница то в чем? Где обещанная примерно 90 %-ная эффективность вакцины?

Уважаемый Михаил Альбертович!

Такой к Вам вопрос:

Вы плохо учили в школе математику? И теперь, не подумав, обнародуете такие официальные данные про вакцинацию, которые вместо того, чтобы говорить о ее эффективности, говорят о ее бездействии. Думаете, что весь народ вместе с Вами математику забыл?

Или Вы тайный герой Российского народа, который таким образом предупреждает, что лучше не вакцинироваться?

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Это еще считалось по простому, по школьному считали. Если взять статистические методы, которые дают в Высших учебных заведениях, то тогда: Заболеваемость 0,167 % за месяц от провакцинировавшихся превратится в 0,333%, поскольку правильно считать по усредненному количеству за все месяца. А это в два раза ухудшает статистику.

Надеюсь, что в Уральском Государственном Медицинском Институте Вы, Уважаемый Михаил Альбертович, изучали основы математической статистики. Если уже забыли, то просто на пальцах объясню, что у тех, кто провакцинировался четыре месяца назад, была возможность все четыре месяца заразиться. У тех, кто провакцинировался два месяца назад, была возможность только два месяца заразиться. У тех, кто провакцинировался недавно, не было возможности заразиться. Поэтому надо считать не за весь период вакцинации, а лишь за его половину.

Вместо: 0,75 % делить на 4,5 месяцев равно 0,167 % за месяц

Получаем: 0,75 % делить на 2,25 месяцев равно 0,333 % за месяц

А соотношение 0,333% заболеваемости в случае вакцинации к 0,216 % без вакцинации переводит вакцины из средства, которое лечит в средство, которое калечит. А Минздрав России делает бессмысленной и беспомощной организацией.

Эти данные получились исключительно из официальных чисел статистики Минздрава России.

https://pbs.twimg.com/media/Eu436P3VoAoTlMx.jpg

Еще раз напоминаю, что единственное 100% доказанное средство от коронавируса – это ДИСЦИПЛИНА. Китай, с его полуторамиллиардным населением, который победил пандемию еще до появления каких-либо вакцин – самое реальное этому подтверждение.

P.P.S. Для читателей (на всякий случай для тех, кто любит над Россией подтрунивать) информация:

Вакцины в других странах не лучше, а по всей видимости, хуже Российских. Есть много фактов на эту тему. Прочитайте, например, Статью «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» или Статью «Израильские минимумы коронавируса – не чудо всеобщей вакцинации, а подарок Погоды. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.»

Ссылки на статьи с интересной информацией про коронавирус есть в Статье-каталоге «Список Статей про КОРОНАВИРУС (в алфавитном порядке)»

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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