 

Почему возмущается Тина? – Личное мнение

16.06.2021, 14:24, Разное
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С удивлением наблюдала вчера, как куча каналов, в том числе и внушавших ранее хоть какое-то доверие, постили явно поддельный скриншот Сториз Тины Канделаки, который она якобы уже удалила.

Ну, вот он: Бузова пьяная, Губерниев наказан.


Фото: Соцсети

Повестись на подобный фейк мог только очень наивный человек. Поверить такому и опубликовать у себя — блин, ну я даже не знаю, каков должен быть уровень профессионализма, а точнее, его полное отсутствие.

Тем не менее, давайте поговорим об этом вбросе.

Под конец дня Тина не выдержала и ответила: мол, вы ку-ку совсем? Могу предоставить кэш Инстаграма, чтобы вы убедились в дебильности своих обвинений.

Опубликовавшие фейк тут же начали извиняться.

Однако, вопрос тут не в том, кто это сделал — верблюжьи лапки давно не дают покоя парнокопытным. Важнее, что скандал Губерниева и Бузовой прошёл на канале, которым руководит Канделаки.

Насколько в принципе подобное может случиться на государственном телевидении?

В спортивную передачу приглашают Бузову, которая имеет отношение к спорту лишь тем, что была замужем за не самым лучшим футболистом. Ей противостоит Губерниев, который, вместо того, чтобы думать о репутации канала, просто отрывается на несчастной гОленьке и веселится.

Ещё раз: как эти люди и их перепалка оказались в эфире?

Ответ очевиден: за всё, что происходит на канале, несёт ответственность его руководитель.

Если на Матч ТВ есть Губерниев, если на Матч ТВ зовут Бузову, и если Матч ТВ руководит Канделаки, то за всё произошедшее должна отвечать Тинатин.

Согласны?

Выводы напрашиваются неприятные. Бузову можно больше не звать. Губерниева отстранить. Но что делать с Канделаки?

Источник: Лена Миро



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