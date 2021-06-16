 

Мнение: Швейцарский след

16.06.2021, 14:18, Разное
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Президент США Джо Байден летит в Швейцарию… Президент России Владимир Путин летит в Швейцарию… И в деле совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его подельников  обнаружился швейцарский след. Совпадение?

Чем больше погружаюсь в дело Магомедовых, чем больше хожу на судебные заседания в Мещанский районный суд Москвы, чем больше слушаю показания свидетелей обвинения,  тем мутнее выглядит уголовное дело в отношении  Зиявудина Магомедова, его старшего брата, экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова и четырех предполагаемых соучастников серии преступлений, среди которых организация преступного сообщества или участие в нем, крупные растраты и мошенничество (ст. 210, 160 и 159 УК РФ).

На снимках:
Швейцария, Женева, фотография отсюда
Зиявудин Магомедов, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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