 

В МВД пообещали не штрафовать водителей за отсутствие техосмотра при ДТП

16.06.2021, 14:11, Новости дня
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ГИБДД не будет штрафовать водителей за отсутствие техосмотра при авариях, сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Сергей Чипурин.

«В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит», – цитирует Чипурина ТАСС.

Во вторник Госдума приняла закон, отменяющий необходимость техосмотра автомобиля для получения полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

До этого руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников отмечал, что по проекту закона МВД, процедура техосмотра для владельцев легковых автомобилей должна была стать добровольной.



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