Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве

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16.06.2021, 14:11, Новости дня
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Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начались на женевской вилле Ла Гранж в узком составе.

Перед этим президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал лидерам РФ и США плодотворного диалога, передает РИА «Новости».

«Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира», – сообщил Пармелен.

В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелин. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед начало встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото.

В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.



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