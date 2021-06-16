Мишустин призвал оперативно реагировать на рост цен

Постоянный мониторинг цен на социально значимые продукты и оперативная реакция на их рост необходимы для защиты потребителей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин сообщил в видеообращении к участникам коллегии Минсельхоза, текст которого опубликован на сайте правительства, что «необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей».

Он подчеркнул, что мониторинг цен на продукты является важным направлением, призвал отнестись к этой работе с максимальным вниманием.

«Правительство приняло ряд мер, которые позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок. Но ситуация остается непростой», – констатировал Мишустин.

Ранее МЭР допустило ограничение экспорта продуктов во избежание роста цен.

Напомним, РФ уже ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа 2021 года. Запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи.

До этого СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики.