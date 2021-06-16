Одним словом, собаки

ВИП-браконьеры убивают не только краснокнижных зверей, но и чужих охотничьих псов. И это им сходит с рук.



Труп лайки, расстрелянной депутатом «Единой России» Ягдаровым

«Я здесь хозяин»

29 декабря 2019 года депутат кировского Законодательного собрания от «Единой России» Вячеслав Ягдаров расстрелял в лесах Зуевского района двух охотничьих лаек. Собак отпустил погулять их хозяин Андрей Рогачев — пока сам проверял капканы.

Рогачев вызвал полицию и опубликовал видеозапись, на которой рассказал о случившемся и назвал виновного.

— Я увидел, что лежат мои собаки. Мертвые.

По телефону Ягдаров сказал: «Андрей, у хорошего хозяина собаки должны сидеть дома. Да, я пристрелил их. Я здесь хозяин». Засмеялся и положил трубку.

Вячеслав Ягдаров

Благодаря видео о произошедшем узнала общественность. Андрей рассказал, что к нему подходили люди и рассказывали о звонке однопартийца Ягдарова — депутата Валуева — с требованием разобраться и наказать виновных. Те же люди высказывали мнение, что если бы не контроль из Москвы — дело было бы спущено на тормозах. Получается, не будь видео, СМИ и Валуев вряд ли узнали бы о проблеме.

За расстрел собак ему грозил штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, депутат находился в лесу с заряженным оружием, несмотря на то что у него не было охотничьей путевки.

— Через несколько дней ко мне подошел человек, — рассказывает Рогачев. — Не Ягдаров. И предложил денег за то, чтобы я не настаивал на разбирательстве, изменил показания: «Возьми, чего там, ляма два-три, купишь себе джипаря». Но я сказал, что у меня есть совесть, что хочу, чтобы человек был наказан. Второй раз мне поступил звонок в марте. Тоже от третьего лица, предлагали 25 миллионов. Но Ягдаров же не пришел, не повинился. Я отказался.

Депутат был признан судом виновным в жестоком обращении с животными и в умышленном уничтожении чужого имущества. Ему назначили штраф — 240 000 рублей, а также обязали компенсировать Рогачеву ущерб (108 000) и моральный вред (10 000). Его депутатские полномочия были прекращены досрочно, а членство в правящей партии — приостановлено.

Правда, сам факт прогулки на снегоходе с ружьем по лесу без охотничьей путевки, который мог бы свидетельствовать о браконьерстве, следственные органы не заинтересовал. Андрей, ознакомившийся с материалами дела, негодует еще и потому, что на заданный следствием вопрос — когда в последний раз воспользовался оружием — депутат сообщил, что якобы стрелял в лису у дома: она-де явилась и начала конфликтовать с собакой. В населенном пункте стрелять запрещено. Но — «ничего ему за это не было».

К слову, бывший прокурор района Родыгин, который вел дело, теперь работает у Ягдарова юристом в совхозе.

— Ягдаров подал на апелляцию, 10 тысяч за моральный ущерб у меня отняли, оставили только 108. Но я сейчас буду подавать в суд снова, на моральный ущерб и по упущенной выгоде. Было две суки, эксперт сделал предварительную оценку: принося каждый год щенков на продажу, одна принесла бы 650 000 рублей, вторая — 450 000. Кроме того, новых щенков, чтобы они стали рабочими собаками, нужно ежедневно воспитывать. Год ничем другим заниматься вплотную не получится. Собаку хорошую найти очень тяжело. Охотой занимаюсь всю жизнь, меня научил ей мой отец. Для пропитания. Я ненавижу тех, кто стреляет налево-направо зверя. Его и так мало.

Андрей Рогачев

О ком заботился инспектор?

Осенью 2019 года в Горнозаводском районе Пермского края директор охотхозяйства «Глухарь», экс-министр промышленности Пермского края Виктор Усенко расстрелял четырех охотничьих собак. Их хозяин, Ярослав Баронников, находился неподалеку. Баронников рассказывал журналистам: «Услышал три выстрела с промежутком секунды в две, я не придал еще значения, не мог подумать, что там случилась беда. Четвертая собака, Мышка, мать детей, побежала на звук выстрела».

Экс-министр рассмеялся подбежавшему Баронникову в лицо. Ярослав начал фотографировать место происшествия, Усенко предложил ему подумать, прежде чем придавать огласке случившееся: сказал, что знает, что хозяин собак состоит на госслужбе.

Расстрел собак Усенко вел в присутствии районного охотинспектора Виктора Козлова.

В региональном Минприроды сразу обозначили, что оправдывать подчиненного не намерены: «Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ на проведение служебной проверки». В октябре 2019-го СМИ сообщили об увольнении Козлова, но Ярослав настаивает, что Козлов ушел тогда по собственному желанию. А в апреле 2020-го стало известно о его восстановлении: «Следствие установило, что Виктор Козлов не располагал реальной возможностью предупредить конфликтную ситуацию. Потому что в момент инцидента находился в машине».

Четыре охотничьи собаки, расстрелянные экс-министром промышленности Пермского края Виктором Усенко

Полиция по факту убийства собак сначала возбудила уголовное дело по ч. 2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными), но потом переквалифицировала его на ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). В итоге Усенко выплатил Баронникову компенсацию, а в декабре 2019 года мировой судья прекратил уголовное преследование экс-министра, назначив ему судебный штраф в 20 тысяч рублей.

Ярослав Баронников до сих пор добивается увольнения охотинспектора Козлова со службы.

Кристина Кондрашкова

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