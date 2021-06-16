 

Принц Чарльз, герцогиня Камилла, принцесса Анна и другие гости первого дня скачек Ascot

16.06.2021, 14:06, Разное
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Вчера в Аскоте, что всего в 20 километрах от Лондона, начались соревнования по скачкам – Royal Ascot. Для многих это не столько спортивное, сколько светское мероприятие: тысячи британцев подбирают для этого модного четырехдневного марафона свои лучшие образы и делают на заказ шляпки у лучших мастеров. Многие с нетерпением ждали новых выходов членов британской королевской семьи, так как в прошлом году размах традиционного для тысяч британцев мероприятия пришлось сильно сократить из-за вспышки коронавируса. В 2020-м скачки прошли в весьма скромном, закрытом формате, без светской публики.

На этот раз королевские скачки пройдут в почти привычном режиме: на протяжении четырех дней – с 15 по 19 июня – будут соревноваться десятки жокеев при частично заполненных трибунах. Обычно на скачки съезжались до 300 тысяч человек, однако в этом году установлено ограничение по гостям в размере 4000 человек в день. Также известно, что в эти четыре дня будут отрыты к посещению Королевская ложа и Ложа Королевы Анны, на каждой из которых будет предусмотрен свой строгий дресс-код.

“Открыли” скачки вчера Зара и Майк Тиндалл – во вторник днем они первые из членов британской королевской семьи прибыли на ипподром, чтобы посмотреть несколько забегов. Этот выход стал для них вторым после рождения третьего ребенка – их сын появился на свет в конце марта. 36-летняя дочь принцессы Анны и внучка Елизаветы появилась на публике в кремовом платье бренда Me + Em в мелких горох с белыми вставками в черный крупный горох за 250 фунтов. Однако внимание окружающих привлекла бежевая шляпка с розами. Ее 42-летний супруг сопровождал Зару в классическом черном смокинге и шляпе-цилиндре.

Майк и Зара ТиндаллМайк и Зара Тиндалл

Вскоре после них к месту сбора начали прибывать и, как принято говорить, “старшие” члены монаршего семейства. Принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская впервые приехали в Аскот на автомобиле, а не карете, как это бывало раньше. Также на скачках была замечена его младшая сестра, принцесса Анна и его сын, принц Эдвард – они присоединились к наследнику престола чуть позже. Камилла Паркер-Боулз появилась на скачках в голубом платье в полоску, маске с тем же принтом и широкополой шляпе того же оттенка. Принцесса Анна же выбрала наряд глубокого пурпурного цвета, поверх которого надела жакет с белым цветочным узором. Наряд единственная дочь Ее Величества дополнила шляпой той же формы, что и у Камиллы, с декором из живых цветов. Кстати, на жакете Анны красовалась золотая брошь в виде бегущего скакуна.

Менеджер Royal Ascot Джон Уоррен рассказал СМИ, что королева Великобритании Елизавета II планирует посетить ипподром в Беркшире завтра, в главный и самый насыщенный день скачек.

Герцогиня Камилла и принц ЧарльзГерцогиня Камилла и принц ЧарльзПринцесса АннаЗара Тиндалл и гости скачекПринц ЭдвардПринцесса АннаПринцы Чарльз и ЭдвардПринц Чарльз



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