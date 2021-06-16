Алоэ вера мгновенно увлажнит и придаст свежий вид: 4 домашних средства от опухших глаз

Иногда бывает так, что из-за недосыпания под глазами образуются мешки. Есть множество различных факторов, которые могут привести к образованию отечности. Если вы часто просыпаетесь с опухшими глазами и мучаетесь от образования мешков, стоит использовать народные средства, которые помогут избавиться от этой проблемы быстро и результативно. Вот несколько таких распространенных натуральных косметических средств.

Алоэ вера

Это, вероятно, одно из самых лучших средств, которое поможет практически мгновенно увлажнить кожные покровы, а также сделает глаза красивыми и сияющими буквально за считаные минуты.

Можно использовать растение, которое произрастает дома, или же приобрести алоэ вера в виде геля в аптеке. Многие аптечные препараты содержат в своем составе более 90 % растительного экстракта. Если же использовать домашнее растение, то потребуется только гелеобразная середина, которую нужно отделить от кожуры.

Чтобы усилить эффект от применения этого средства, необходимо хранить состав в холодильнике, так как охлажденный гель работает лучше всего.

Холодные ложки

Это еще один очень хороший и результативный способ быстрого избавления от припухлостей в области глаз. Для этого нужно использовать обычные столовые ложки.

Следует просто поместить в морозилку две ложки и оставить там на несколько минут, пока они не станут достаточно холодными. После этого выступающей частью необходимо приложить изделия к глазам и подержать на протяжении 2-3 минут. При этом нужно следить за тем, чтобы холодный металл не прилипал к коже. Именно по этой причине лучше всего прикладывать ложки к кожным покровам через салфетку.

Чай в пакетиках

Нужно запарить горячей водой два чайных пакетика. Желательно использовать для этого зеленый продукт. Затем тщательно отжать все излишки и дать пакетикам полностью остыть.

При желании можно поместить их в холодильник на 10-20 минут. После того как пакетики достаточно охладятся, нужно положить их на закрытые глаза и оставить примерно на 15-30 минут.

Использовать огурец

Как и алоэ вера, огурец очень хорошо увлажняет кожу вокруг глаз. Он считается одним из самых лучших натуральных косметических средств.

Чтобы убрать отечность, нужно просто отрезать два кружочка огурца, положить их на глаза и полежать примерно 10 минут. Это средство поможет быстро и результативно справиться с проблемой и освежит внешний вид. Аромат огурца поможет дополнительно поднять настроение.