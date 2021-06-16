Старше, младше или ровесник: как разница в возрасте может повлиять на ваши отношения с мужчиной

Разница в возрасте — немаловажный фактор, если речь идет о продолжительности и качестве семейной жизни. В странах Европы насчитывается только 8 процентов пар с разницей в возрасте больше десяти лет, и лишь в одном проценте случаев старше женщина. Разбираемся в том, как влияет на отношения возраст мужчины.

Он старше

Перевес в плане возраста в сторону мужчины — это то, что адекватно воспринимается обществом. Мужчина более опытен, прочно стоит на ногах, поэтому может обеспечить молодой избраннице достойное существование. Но минус заключается в том, что иногда начинаются отношения по типу «родитель и ребенок». Женщина постоянно чувствует контроль, опеку над собой, если мужчина намного старше.

Добавьте сюда отсутствие одинаковых интересов, разное мировоззрение в силу того факта, что супруги относятся к разным поколениям. Становится понятно, что развод неизбежен. Вот почему пары с разницей в возрасте более десяти лет распадаются чаще остальных.

Он младше

Поскольку современных женщин с трудом можно назвать хранительницами домашнего очага, то для них приемлема модель семьи, где моложе мужчина. Здесь уже муж занимает роль «младшенького», а жена становится наполовину мамой. Женщина дарит мужчине бесценный опыт, помогает ему и в развитии карьеры в том числе. Мужчина же дарит свою молодость, но редко берет на себя ту степень ответственности, которую хотелось бы избраннице.

Плюс ко всему со временем женщина начинает комплексовать по поводу своей внешности. Она боится старости, осознает, что становится все тяжелее удержать молодость, поэтому семейная жизнь становится одним большим стрессом. Угнетает также страх того, что муж уйдет к другой, молодой. Так происходит в большинстве случаев.

Ровесники

Наиболее гармоничным является тот союз, где разница в возрасте между партнерами не превышает трех лет. Так показывает статистика. Мировоззрение и развитие супругов на одном уровне, плюс они являются представителями одного поколения. Это означает, что у них много общих интересов, тем для разговоров. Им проще создать сплоченный тандем.

Золотая середина

И все же на практике нередко бывает так, что представительницы прекрасного пола опережают по развитию мужчин лет на семь. Таким образом, идеальной золотой серединой может считаться разница в семь лет, по мнению некоторых экспертов. То есть двадцатилетняя девушка может смело выходить замуж за двадцатисемилетнего парня, который уже более-менее нагулялся к тому моменту и готов брать на себя ответственность. Хотя, конечно, бывают и такие исключения из правил, когда и сорокалетний мужчина остается инфантильным, в то время как двадцатилетний парень является мудрым не по годам.

На что влияет разница в возрасте

Рассмотрим основные факторы, на которых отражается разница в возрасте:

Социальная адаптация. К парам с очень большой разницей в возрасте люди относятся негативно, что в итоге приводит к разладам в семье и становится причиной развода. Супругов-ровесников же воспринимают лучше, поэтому они и живут дольше. Взгляд на многие вещи. У супругов с большой разницей в возрасте возникают разногласия по мелочам из-за разных мировоззрений. Им даже по поводу досуга сложно договориться, ведь молодому партнеру хочется в клуб, а старшему бы на диване полежать.Продолжение рода. Это очень важный вопрос, как и интимная составляющая, особенно в парах, где старше женщина. Родить в силу возраста она уже не может, а молодому мужу хочется своих детей, что часто и становится причиной для серьезных ссор.

И все же, что бы ни говорили ученые, как бы ни анализировали семейные жизни разных пар, все равно их выводы не являются универсальными. Каждая история любви индивидуальна.