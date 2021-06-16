NASA предлагает двухнедельные туры на МКС

Специально для космических туристов появились новые заманчивые предложения от представителей NASA. В американском космическом агентстве заявили, что готовы организовать двухнедельные поездки на МКС.

Ожидается, что благодаря данному проекту NASA сможет получить неплохой доход. Один из первых полетом состоится в начале следующего года. На орбиту выведут космический корабль под управлением одного профессионального астронавта. На борту будет несколько туристов.

Корабль состыкуется к МКС, где туристы проведут более недели, после чего их возвратят на Землю. Стоимость такого тура составит несколько десятков миллионов американских долларов, говорят эксперты. Ведь стоимость обеспечение каждого человека на борту космической станции обходится очень дорого.